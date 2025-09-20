お笑いコンビ・オードリー（若林正恭、春日俊彰）がMCを務める、日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』が、18日に放送。20日に47歳を迎える若林には、恒例のサプライズも用意され、スタジオは大いに盛り上がった。【写真】楽しそう！コンビそろって笑顔のオードリー昨年の誕生日は、番組スタッフがサプライズ内容をカンペに書いてしまい、若林に気づかれるという“グダグダ”な展開。さらにケーキのプレートには「Happy Birth