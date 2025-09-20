省スペースで活用できる“スペパ家電”。今回は、「パンがおいしく焼ける」電子レンジ3機種を紹介する（写真：筆者撮影）【写真】｢パンがおいしく焼けるレンジ｣3機種はこちら。焼きあがりも比較してみた電子レンジとトースターの“いいとこ取り”をしたトースター兼電子レンジが注目を集めている。朝食のトーストから普段のあたため、さらにはお弁当やごはんのあたためや本格的な調理まで、1台でこなせる手軽さが人気の理由だ。限