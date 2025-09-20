今季大ブレイクを予感させる若きブラジル代表FWに指揮官も期待を寄せている。プレミアリーグ第5節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦するチェルシー。指揮官を務めるエンツォ・マレスカ監督は試合に向けた会見に出席した際に所属するブラジル代表FWについて言及した。『football.london』が伝えている。今季から正式にチェルシーに加入したエステヴァン・ウィリアン。今季は18歳ながらも強豪チェルシーで開幕から主力として活躍