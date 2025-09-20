サッカーJ3の高知ユナイテッドSCは、パワーハラスメント疑惑で休養中であった秋田豊監督が、9月19日付で辞任したことを明らかにした。会見を開いた秋田監督は、辞任の理由として、自身に対するパワハラ疑惑と、クラブの経営陣に対する不信感を挙げた。特別調査委員会が6つのパワハラ事案を認定したことについては、「選手の成長を願う厳しい指導であった」と説明しつつも、不快な思いをさせたことについては謝罪した。一方で、今回