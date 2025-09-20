今シーズンからドイツ1部のザンクトパウリでプレーする日本代表MF藤田譲瑠チマ。優れたパススキルを持つ23歳は、ここまで全試合フルタイム出場を続けている。開幕3試合を2勝1分と好調のザンクトパウリは、19日のブンデスリーガ第4節でシュトゥットガルトと対戦した。藤田はアウェイでの一戦にフル出場したが、チームは0-2で敗れて、今シーズン初黒星を喫している。ザンクトパウリは、GKニコラ・ヴァシリが相手のPKを阻止したものの