中東のパレスチナについて岩屋外相は、国家としての承認を当面見送る方針を明らかにしました。岩屋外相：今回の国連総会のタイミングでは、パレスチナ国家承認を行うことはしない。19日夜の記者会見で、岩屋大臣はアメリカのニューヨークで国連総会にあわせて開かれるイスラエルとパレスチナに関する国際会議への出席を発表した上で、このタイミングでの国家承認はしないとの方針を表明しました。そして、「何が2国家解決の実質的