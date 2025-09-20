◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-4 広島（19日、東京ドーム）巨人のドラフト2位ルーキー・浦田俊輔選手は19日、2試合連続のマルチ安打を放ち、全打席出塁の躍動を見せました。この日「8番・セカンド」でスタメン出場した浦田選手は2回に迎えた第1打席でセンターへのヒットを記録。4回の第2打席では3ボール1ストライクから追い込まれるも、7球目で四球をもぎ取り、2アウト1、2塁からの勝ち越し打に貢献しました。さらに第3打席でもレフ