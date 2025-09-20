サクサクのクッキーと香ばしいピスタチオチョコのマリアージュ♡「ザ・メープルマニア」から、秋の新作「メープルピスタチオクッキー」が数量限定で登場しました。さらに、人気のメープルバタークッキーやフィナンシェも詰め合わせた豪華なセレクションも発売予定。自分へのご褒美や、大切な人への贈り物にもぴったりの限定スイーツです。 新作♡メープル