オーストラリアから大阪に一時帰国していた母子が、思いがけない優しさに出会いました。ベビーカーを押して歩いていると、学校帰りの男子中学生たちが「暑いですね〜！」と声をかけながら駆け寄り、持っていた塾のうちわで赤ちゃんを優しくあおいでくれたのです。【写真】うちわで赤ちゃんをあおいでくれた男子中学生たちこの出来事をSNSに投稿したのは、現在オーストラリアで暮らすオヘイガン亜季さん（@aki_ohagan）。投稿には「