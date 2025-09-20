熱戦が続く世界陸上。男子35キロ競歩に出場した愛知製鋼の丸尾知司選手（33）は、熱烈な家族の声援を受けました！戦いの舞台裏です。 【写真を見る】家族と挑む世界陸上 競歩の丸尾知司選手（33）｢今まで取れなかったメダル獲得を｣ 愛知製鋼 （丸尾知司選手）「世界陸上では最高のコンディションでレースを迎えて、今まで取れなかったメダルを獲得できるように頑張りたいなと思います」愛知製鋼・丸尾知司選手は応援が力に