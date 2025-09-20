大切な愛犬と過ごせる1日1組限定の宿“エンパイル・ヴィラ”が、10月から、長野・佐久市にオープン。宿泊予約サイト「リゾートグランピングドットコム」では、施設の掲載と予約受付を開始した。【写真】サウナ完備のドッグガーデンがすてき！エンパイル・ヴィラの詳細■星空を満喫できるサウナ今回オープンするエンパイル・ヴィラは、軽井沢からもほど近い佐久市の豊かな自然に抱かれた場所で、愛犬と泊まれるサウナ付き1棟