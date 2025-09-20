無人艇の前でウクライナのシビハ外相（中央）に話すリトアニアのブドリース外相（右）＝19日、キーウ（AP＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は19日の動画演説で、無人艇（水上ドローン）や対戦車兵器などのウクライナ製兵器の輸出を始めると表明した。2週間以内に輸出の枠組みを示す。侵攻するロシアとの戦闘で必要な分よりも多く保有している兵器があると説明。売却で得た利益を前線で使用する無人機の製造