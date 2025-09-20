お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が19日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。顔の系統が似ている中で「最上級」と「最下級」に位置すると思っている人物を明かした。「見た目が似ていてよく間違われる人」の話題になり、ダイアン・津田篤宏が自身の顔の系統の中で最上級がハリウッド俳優の「マーク・ウォールバーグ」だと伝えた。これにノブも「俺も分かる」と、自身の顔の系統の中で「