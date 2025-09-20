昭和天皇の后（きさき）・香淳（こうじゅん）皇后の生涯を記録した「香淳皇后実録」が完成し、１８日に天皇、皇后両陛下に、１９日に上皇ご夫妻にそれぞれ献上（奉呈）された。宮内庁が１７年かけて編さんした。誕生から逝去までの９７年３か月の歩みが計１３冊、約２６４万字でつづられており、１０月９日に同庁ホームページで公開される予定。同庁によると、公的な活動や宮中行事のほか、結婚や上皇さまの誕生など家族との歩