小泉農林水産相が20日に記者会見を開き、自民党の総裁選挙に立候補することを正式に表明します。小泉氏の陣営は、19日に選挙対策本部の発足式などを行い、オンラインも含め60人以上の議員が出席しました。小泉農林水産相：昨年（の総裁選で）結果が出なかったので、戦い抜いて勝ち抜こう。小泉氏は、20日午前に出馬会見を開き、経済や外交・防衛など主要政策を発表する予定です。一方、高市前経済安保相は19日、正式に立候補を表明