元Juice=Juiceで昨年ソロアーティストとしてデビューし、音楽活動を中心に演技など幅広く活躍している稲場愛香（27）が、11月15日に最新写真集をリリースする。【写真】ビキニ姿で大胆美ボディを披露する稲場愛香本作のテーマは「香り」。稲場自身が愛する「ジャスミン」「イランイラン」「ローズマリー」「ネロリ」「ラベンダー」といった香りをイメージに、台湾を舞台に多彩なシチュエーションと衣装で表現した。スイートで