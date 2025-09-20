◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）今大会１号金メダルを獲得した男子３５キロ競歩のエバン・ダンフィー（カナダ）が、ＴＢＳ系の生中継にサプライズ登場した。金メダルを首にかけ、同種目銅メダルの勝木隼人（自衛隊体育学校）とともに、女子２０キロ競歩のスタート前に国立競技場をバックに出演。「日本の選手は３人ともよく知っている。岡田さん、藤井さんは長く活躍しているので応援している」とエールを送った。勝