カーショウと大谷翔平（c）SANKEI ＜2025年9月18日(日本時間19日) ロサンゼルス・ドジャース 対 サンフランシスコ・ジャイアンツ ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平投手（31）は18日（日本時間19日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場