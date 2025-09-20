【ラ・リーガ第5節】(Estadio La Cartuja de Sevilla)ベティス 3-1(前半1-1)ソシエダ<得点者>[ベ]クチョ・エルナンデス(7分)、オウンゴール(49分)、パブロ・フォルナルス(69分)[ソ]ブライス・メンデス(13分)<警告>[ベ]ソフィアン・アムラバト(34分)、ナタン(39分)、ジュニオール・フィルポ(66分)[ソ]ブライス・メンデス(7分)、パブロ・マリン(18分)、ジョン・アランブル(26分)、ジョン・ゴロチャテギ(34分)、イゴール