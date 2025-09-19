皮膚筋炎は、筋肉に炎症が起きる膠原病の一種で、難病に指定されています。たまよさん（仮称）の場合は、ただの筋肉痛と思っていた不調から、ペットボトルのキャップを開けられなくなり、病院を受診しました。ステロイド薬の治療では、大変な苦労をしているそうです。そんな彼女に、皮膚筋炎の発症から治療の副作用による困難を語ってもらいました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2025年3月取材。