20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円高の4万5050円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 46298.01円ボリンジャーバンド3σ 45333.87円ボリンジャーバンド2σ 45050.00円20日夜間取引終値 45045.81円19日日経平均株価現物終値 44850.00円5日移動平均 44400.00円一目均衡表・転換線 44369.74円ボリンジャーバンド1σ 4