20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.5ポイント高の3136.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3194.55ポイントボリンジャーバンド3σ 3165.76ポイントボリンジャーバンド2σ 3147.68ポイント19日TOPIX現物終値 3136.97ポイントボリンジャーバンド1σ 3136.50ポイント20日夜間取引終値 3134.00ポイント一目均衡表・転