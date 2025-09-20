20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の769ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 810.33ポイントボリンジャーバンド3σ 798.43ポイントボリンジャーバンド2σ 786.54ポイントボリンジャーバンド1σ 776.50ポイント一目均衡表・基準線 774.64ポイント25日移動平均 772.99ポイント19日東