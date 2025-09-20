ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が20日までに自身のXを更新。ペットボトルの分別について指南した。滝沢は「ペットボトルのリングの部分は取らないでも大丈夫です！」とコメント。その理由に「バラバラに砕いて、水に入れると水より軽いリングの部分は浮かぶので分別ができます」と説明。細かくなったリングの破片が水に浮かぶ様子を披露した。一方、「キャップの部分も同じ素材です