お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が19日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。顔の系統が似ている中で「最上級」に位置すると思う人物を明かした。「見た目が似ていてよく間違われる人」の話題になり、津田は「間違えられるはあんまりないです」としつつ「マーク・ウォールバーグって分かります?」と映画「ディパーテッド」などに出演しているハリウッド俳優の名前を挙げた。「ち