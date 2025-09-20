◇陸上世界選手権東京大会第8日女子20キロ競歩（2025年9月20日国立競技場発着）女子20キロ競歩が始まり、日本勢は4大会連続出場の藤井菜々子（26＝エディオン）、6大会連続代表の岡田久美子（33＝富士通）、2大会連続出場の柳井綾音（21＝立命館大）が国立競技場をスタートした。今年2月の日本選手権20キロ競歩を1時間26分33秒の日本記録で制した藤井は19年ドーハ大会7位、22年オレゴン大会6位で、世界選手権3度目の