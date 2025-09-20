◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子4×100mリレーの予選が20日に行われます。前日19日にはスタートリストが発表され、2019年のドーハ大会以来のメダルを目指す日本は、2組目に入りました。同組には、イタリア、南アフリカ、イギリスら昨年のパリオリンピック2位、3位、4位の強豪がそろいます。1組には100mでワンツーフィニッシュのジャマイカやアメリカが入りました。予選は各組上位3チームが着順で突破。4着以下