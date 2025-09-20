日本赤十字社は１９日、九州ブロック血液センター（福岡県）で搬送時に温度管理を誤るミスがあり、献血者３３人分の血液製剤が使えなくなったと発表した。献血を巡っては今年度、採取した血液などが使用不能になる問題が相次いでおり、日赤は「血液事業は善意の献血で成り立っており、国民の皆様に深くおわび申し上げる」と謝罪した。発表によると、今月５日、同センターから他施設に３３人分の血液製剤を運ぶ際、輸送用容器に