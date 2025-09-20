デビュー25周年イヤーを記念するニューアルバム「COLLECTION」を10月15日にリリースする後藤真希。9月23日にはリリースに先駆けたライブツアーをスタートするなど、音楽活動も積極的に展開中だ。13歳でモーニング娘。に加入した彼女は、今年で40歳に。これまでの活動で転機となった出来事を聞くと「今のライブにも繋がっている」という初ソロツアーでの出来事が明かされたほか、「40代のゴマキ」や30周年に向けての展望なども語