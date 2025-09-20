私の実家は瀬戸内海の小さな島にあり、昔は海風と扇風機で夏を過ごしていました。しかし今や40度近い日も珍しくなく、エアコンが必要な暑さになっています。それでも母は「昔は必要無かった」と使おうとせず、私は何度も「今は違う」と伝えてきたのですが……。 今を見て！ 気温の変化や体への負担、熱中症の危険を一つずつ伝え、母はようやくエアコンを使ってくれるようになりました。節約も大切ですが、命を守ることの