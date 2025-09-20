フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２０日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは「今週はやっぱり世界陸上にどうしても目がいってしまいます」と切り出しＴＢＳが独占生中継している「東京世界陸上２０２５」を話題にした。その中で「何が驚いたかって言ったって６メートル３０センチ飛んだ時、あれはびっくりしましたね」と男子棒高跳びで