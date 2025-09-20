女優の嵐莉菜が、天使すぎる近影を公開した。２０日までに自身のインスタグラムを更新し、「最近取材していただいた時の衣装たちどっちも可愛かった〜」とつづり、オフショットをアップ。白のワンピースを着た姿や、ブルーのワンピース姿などを披露した。この投稿にファンからは「の表情もどのポーズも凄く素敵です！！」「衣装もどれも似合っててもの凄く可愛いですね〜」「天使」「素敵です」「見惚れちゃぃました