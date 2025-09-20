東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。第7日の19日に行われた女子200メートル決勝は9人で行われるはずだったが、決勝でアンソニーク・ストラチャン（バハマ）がフライング失格。結局8人でのレースとなり、メリッサ・ジェファーソンウッデン（米国）が21秒69で制し、100メートルとの2冠を達成した。通常なら8人が争う女子200メートル決勝は、1〜9レーンを使って9人のスプ