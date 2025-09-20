東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第8回陸上の世界選手権東京大会は13日から国立競技場で熱戦が繰り広げられている。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催。現地で取材する「THE ANSWER」では、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を届けていく。第8回はグアムから唯一の出場となった男子1500メートルのヒュー・ケント。14日の予選で4分3秒84の組最下位に終わったが