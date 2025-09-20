立教大・小畠一心インタビュー（前編）たとえその日の調子が悪かろうともゲームをつくり、チームを勝利に導く。それがエースの責務だ。立大の小畠一心（おばた・いっしん）（４年）は、今秋のラストシーズンに向け、真のエースとなるその一心で、長い夏を乗り越えてきた。大学ラストシーズンに挑む立教大・小畠一心photo by St.Paul's University Baseball Club【勝ち点を獲れないのは僕の責任】今春、チームは８勝５敗で勝