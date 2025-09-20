【秋のＧ?全体を占うステップレース】９月21日（日）、中山競馬場で３歳以上馬によるＧ?オールカマー（芝2200ｍ）が行なわれる。このレースは、11月２日に行なわれるＧ?天皇賞・秋（東京・芝2000ｍ）の重要なステップレース。2018年のレイデオロはオールカマーと天皇賞・秋を連勝している。今後に飛躍を期すホーエリートphoto by Sankei Visual近年は天皇賞・秋に限らず、秋のＧ?戦線全体のステップレースになっている感が