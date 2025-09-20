月に100軒以上もの家の片付けを請け負っているイーブイのスタッフたち（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）【写真】「ゴキブリの糞まみれ」「風呂には30年分のカビが…」イーブイのスタッフたちが片付けた《壮絶な現場》（11枚）東洋経済オンラインで連載されているワダユウキ氏の漫画『「ゴミ屋敷」〜孤独な部屋の住人たち〜』。シングルマザーのゴミ屋敷やゴミの中で遂げた孤独死など、目を背けたくなるようなテ