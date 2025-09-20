世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が日韓で揺れている。韓国では教団幹部が尹錫悦前大統領の妻・金建希被告や尹氏の側近に対してブランド品や賄賂を送ったという疑惑が浮上し、捜査が進められている。これに教団トップの韓鶴子総裁も関与したとして出頭、その後、韓国の特別検察官は、韓鶴子総裁の逮捕状を請求したと明らかにした。また日本でも霊感商法や高額献金などが問題になり、さらに安倍晋三元総理銃撃事件をきっかけ