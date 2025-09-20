アメリカの株式市場で19日、主要な株価指数がいずれも前日に続き過去最高値を更新しました。19日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は4万6315ドル27セントで取引を終え、前日に続き過去最高値を更新しました。また、多くの投資家が運用指標とするS＆P500種株価指数も過去最高値を更新し、6664.36で取引を終えました。さらに、ハイテク株が中心のナスダック総合指数も2万2631.48で取引を終え、こちらも過去最高値を更新しました。F