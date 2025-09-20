◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-4 広島（19日、東京ドーム）巨人・岡本和真選手が19日、2打席連続のホームランを放ちました。8月23日のDeNA戦以降、ホームランが遠のいていた岡本和真選手。しかし2点ビハインドで迎えた2回の第1打席では、対する広島・大瀬良大地投手のカットボールをとらえ、上体を崩しながらもレフトスタンドへ打球を放ちました。この一発を「次も打って逆転できるように頑張ります」と振り返った岡本選手。その言