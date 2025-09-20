近年、アレルギー全体の患者数が増えています。それとともに、食物アレルギーとアナフィラキシーも大きく増えています。食物アレルギーの基礎知識から、アナフィラキシーへの緊急対応まで徹底解説した『新版 食物アレルギーのすべてがわかる本』より、抜粋してお届けします。要注意のアレルゲントップ３アレルギーの原因となるものをアレルゲンといい、食物アレルギーでは、食物に含まれる成分、たんぱく質がアレルゲンです。即