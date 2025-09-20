JTB（ジェイティービー）は、アラブ首長国連邦のドバイに支店を開設する。ドバイへのグローバル企業の進出が増加していることや、日本に関心を持つ富裕層による潜在的な訪日需要が見込まれている。2024年から現地調査を行い、市場分析と事業展開の可能性を検証していた。ドバイ支店は、2026年1月に開設し、小林直樹氏が代表に就任する。中東市場での法人ビジネスソリューション事業の拡大や、日本政府が掲げる訪日政策や地方自治体