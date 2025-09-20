井上に完封され、一方的に敗れたアフマダリエフ(C)Getty Images成す術を失って敗れた“挑戦者”に対して厳しい指摘が飛んでいる。批判の矛先を向けられたのは、9月14日に名古屋市のIGアリーナで行われたボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチで、統一王者の井上尚弥（大橋）に3-0で判定負けを喫したムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）だ。【動画】アフマダリエフの顔面をヒット！ 井上尚弥の渾