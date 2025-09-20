日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダ。昨シーズンはスペイン1部リーグで11位に終わったが、今シーズンもセルヒオ・フランスシコ新監督のもとで厳しい戦いが続いている。ここまで開幕4試合未勝利のソシエダは、19日の第5節でベティスと対戦。久保はアウェイでの一戦に先発するも、1-2で迎えた後半21分で交代になった。ソシエダはチーム21本を浴びる苦しい展開で、結局、1-3で敗れている。『Mundo Deportivo』は、この日の