天皇家の料理伝説今上陛下のお妃選びあたりから、私は皇室担当記者として、天皇家に使える人々に関係をつけ話しを聞く仕事が多くなりました。当時は昭和天皇。そのころの天皇家の料理については、いろんな伝説があります。まずは陛下が召し上がりやすいように料理を作るという方針がありました。超一流ホテルで腕を磨いてきた料理人でも、考えられないような丁寧な料理なのです。例えば、春の晩餐会の肉の付け合わせとしてグリーン