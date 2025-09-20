北海道・帯広警察署は、2025年9月19日午前5時55分ごろ、窃盗の疑いで、自称・帯広市西1条南23丁目に住む男（自称・76）を現行犯逮捕しました。男は9月19日午前5時20分ごろ、帯広市にある住宅敷地内で、キュウリなど30点（時価合計750円相当）を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、被害にあったのは80代の女性が住む住宅の家庭菜園で、男はキュウリ5本、ミニトマト21個、ナス4本を盗んだということです。付近をパトロ&#