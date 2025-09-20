突然ですが、「FAQ」が何の略か知っていますか?「Q」は「Question」ですよ！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Frequently Asked Questions（よくある質問）」でした！ウェブサイトや取扱説明書でよく見かける「FAQ」。実は英語の略語で、Frequently Asked Questionsの頭文字をとったもの。日本語にすると 「よくある質問」 です。質問と答えの集合版というイメージですね！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】