全体の競技人口が減っているとはいえ、プロ野球の人気はまだまだ健在だ。選手としてその世界に入るには、才能・努力・運を合わせ持たなければ難しいだろう。そして、その世界に残ることもまた至難である。シーズンも佳境に入り、今年もまた、戦力外通告の時期がやってくる。厳しいプロ野球の世界で、10年間の現役生活を過ごした元福岡ソフトバンクホークスの真砂勇介さん（31歳）。彼はプロ生活中、将来を嘱望され続けていた。しか