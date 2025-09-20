お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が19日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。20歳の時にホクロを除去する手術を受けたことを振り返った。「ちょっと恥ずかしいカラダの悩み」について話題になると、津田は「僕取りました。ここにあったん」と、左目の近くにあったホクロを除去する手術を受けたことを明かした。続けて「ごっつい…目の横にホクロがあって。20歳の時に取りました