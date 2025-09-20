ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元雨上がり決死隊の宮迫博之（55）にズバリ、直球質問をぶつけた。堀江氏は、自身が主演・プロデュースを務める12月上演のミュージカル「ブルーサンタクロース2025」に宮迫の出演が決まった件について「今回、ミュージカルをお引き受けいただいて、ありがとうございます」と感謝した。宮迫も「本当にありがたいお誘いで」と出演にノリノリだっ